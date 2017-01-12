İşte 1 milyar dolarlık Star Wars müzesi

Sinema tarihinin en popüler uzay filmi serisi olan Star Wars'un (Yıldız Savaşları) yapımcısı George Lucas, ABD'nin Los Angeles kentinde müze açacak. Lucas, kişisel koleksiyonunun sergileneceği "Museum of Narrative Art" (Sözlü Anlatım Sanatları Müzesi) için 1 milyar dolardan fazla bütçe ayırdı. Müzede 40 bin resim, ilüstrasyonlar, kostüm ve senaryo taslakları gibi filmlerle ilgili parçalar yer alacak. Star Wars serisinin filmlerinden parçaların yanı sıra Oz Büyücüsü ve Casablanca filmlerinden eşyalar ve Norman Rockwell, Edgar Degas, Winslow Homer and Pierre-Auguste Renoir gibi sanatçıların eserleri de müzede sergilenecek. Müze Los Angeles'ta Exposition Park'ta, Doğal Tarih müzesinin yanına inşa edilecek. Lucas'ın 1970'lerde sinema okuduğu Güney California Üniversitesi de müzenin yakınında bulunuyor. George Lucas projeyi 10 yılnda fazla süredir hayata geçirmek istiyordu.