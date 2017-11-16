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İstanbul'un ortasını kuş cennetine çeviren Behice teyze ve kızı Mürüvvet

16 Kasım 2017 17:43

Eyüpsultan'da Postane semtinde oturan Behice Durçetin eşi öldükten sonra kızı Mürüvvet Durçetin ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 27 yıldır aralıksız sokak hayvanlarını besleyen anne ve kızı, yanlarında götürdükleri el arabasıyla fırın ve lokantalardan topladıkları yiyecekleri poşetlere koyup, gün ağarmadan sokakta yaşayan hayvanlara veriyorlar. Behice Durçetin ile kızı Mürüvvet Durçetin’in Eyüpsultan sahiline sabah saatlerinde gelerek kaz, ördek, martı, kedi ve köpeklere yiyecekler veriyorlar. Anne ve kızı sahile gelmeden önce deniz yüzeyindeki martılar, kaz ve ördekler gruplar halinde yiyeceklere uçarken ilginç görüntüler oluşuyor.

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