T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'un orta yerinde 120 "Tek Göz Oda" giden kuşları çağırıyor: Siz dönünce şenlenecek bu yuvalar...

02 Mart 2018 19:15

T24 Yanköşe'nin 15. Uluslararası İstanbul Bienali'nin etkinlikleri arasında yer alan ilk projesi, Kahve Dünyası'nın Meclis-i Mebusan Caddesi, 85 numarada konumlanmış olan Kabataş şubesinin dış duvarı ve onu kesen duvarda, yaklaşık 260 metrekarelik bir alana yayılıyor. Her iki duvarın üzerine belli bir düzende yerleştirilen farklı renklerdeki 120 kuş evi, bugün pek göz önünde olmasalar da mahallenin gerçek sahibi kuşlara bir yerleşim alanı açarak onları geri çağırıyor. “Tek Göz Oda” yerleştirmesi barınmak, korunmak ve kendini güvende hissetmek gibi, tüm canlıların paylaştığı temel ihtiyaçlar üzerinden birlikte yaşamak için bir öneri sunuyor. İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde yer alan bu çalışma; şehrin gri dokusundan sıyrılmak için renklere ve sese başvuruyor. Yanköşe'nin ağırladığı bu ilk proje; küratör Fulya Erdemci, sanat yazarı Evrim Altuğ, tasarımcı Bülent Erkmen, Kahve Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Altınkılıç ve projenin koordinatörlüğünü üstlenen Nilüfer Şaşmazer'in oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilerek üç proje arasından seçildi.

ETİKETLER

tek göz odagiden kuşlaristanbulkahve dünyasıistanbul bienalyanköşe proje

Diğer Videolar

LPG'li araç gaz dolumu sırasında böyle patladı

Beşiktaş'ta 'kırmızı ışık ihlali' kazaya neden oldu; o anlar kamerada

Sobe | Oyuncu Merve Dizdar, Ezgi Çelik'e anlattı: Uçurumdan atlarsan başarı gelir

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24