İstanbul'un orta yerinde 120 "Tek Göz Oda" giden kuşları çağırıyor: Siz dönünce şenlenecek bu yuvalar...

T24 Yanköşe'nin 15. Uluslararası İstanbul Bienali'nin etkinlikleri arasında yer alan ilk projesi, Kahve Dünyası'nın Meclis-i Mebusan Caddesi, 85 numarada konumlanmış olan Kabataş şubesinin dış duvarı ve onu kesen duvarda, yaklaşık 260 metrekarelik bir alana yayılıyor. Her iki duvarın üzerine belli bir düzende yerleştirilen farklı renklerdeki 120 kuş evi, bugün pek göz önünde olmasalar da mahallenin gerçek sahibi kuşlara bir yerleşim alanı açarak onları geri çağırıyor. “Tek Göz Oda” yerleştirmesi barınmak, korunmak ve kendini güvende hissetmek gibi, tüm canlıların paylaştığı temel ihtiyaçlar üzerinden birlikte yaşamak için bir öneri sunuyor. İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde yer alan bu çalışma; şehrin gri dokusundan sıyrılmak için renklere ve sese başvuruyor. Yanköşe'nin ağırladığı bu ilk proje; küratör Fulya Erdemci, sanat yazarı Evrim Altuğ, tasarımcı Bülent Erkmen, Kahve Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Altınkılıç ve projenin koordinatörlüğünü üstlenen Nilüfer Şaşmazer'in oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilerek üç proje arasından seçildi.