İstanbulluları 11 yıldır yönlendiren sesin sahibi konuştu: Arkadaşlarımdan öğrendim

İstanbul'da milyonlarca kişinin 2009 yılından beri kullandığı İstanbulkart'ın bakiye yükleme cihazlarındaki yönlendirmeleri yapan Funda Eskin, sesinin İstanbul'un her yerinde yankılanmasını "çok özel bir şey" olarak nitelendiriyor.

piker ve seslendirme sanatçısı Eskin, "İnsanları yönlendiriyorsunuz, sesiniz her yerde yankılanıyor. Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen yanlarında onlarla birlikte kart dolumu yapıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum, turnikelerden geçerken çıkan 'yetersiz bakiye' sesi ben değilim" dedi.

Eskin, sesinin kullanılmaya başlandığını da arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.