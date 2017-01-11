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İstanbul'dan gelip Palandöken'de 'Leğenboard' yaptılar

11 Ocak 2017 14:53

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezine İstanbul'dan gelen bir grup kadın, 'Leğenboard' yarışı yaparak çocuklar gibi eğlendi. İstanbul'dan bir haftalığına Erzurum'a gelen İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nın 40 kadın üyesi, Palandöken'de unutulmaz bir gün yaşadı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metresindeki Polat Resort Otel'e ait acemi pistine naylon leğenlerle çıkan kadınlar, kayarak çocuklar gibi eğlendi. Palandöken'in karlı doruklarında içerisine oturdukları leğenlerle kayan kadınlar, "Dadaşın Leğenboardı karda F-16 gibi gidiyor" dediler. İçine oturdukları leğenlerle kayarak birbirleri ile yarışan kadınlardan bazıları küçük kazalar geçirdi. Leğenden düşenlere arkadaşları kahkahalarla gülerek yardım etti. Erzurum'da İnternet üzerinden yayın yapan 'kartv'nin sahibi ve 'Kardan adam' programı yapımcısı Salih Yalçın tarafından düzenlenen 'Leğenboard yarışmasına' katılarak çocukluklarını yaşayan İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğinin kadın üyeleri, "Erzurum'a, köy okullarına yardım için geldik. Yardımlarımızı dağıttıktan sonra ziyaretlerde bulunup, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken'e çıkıp Salih Yalçın sayesinde çocukluğumuza döndük. Geçen yıl leğenbord yaptığımızı gören diğer dernek üyeleri bu yıl bizi yalnız bırakmadı" dedi. İstanbul'dan gelen kadınlar, yarışmanın sonunda 'Sabunu koydum leğene' türküsünü söyleyip karda göbek attı.

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