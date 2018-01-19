İstanbul'daki skandalı ortaya çıkaran uzman: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor

İstanbul'da hastanenin 115 çocuğun hamile olduğunu yetkililere bildirmediğini tespit edenlerden İclal N. bir yılda 450-500 hamile çocuğun hastaneye başvurduğunu söyledi. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017'nin ilk 5 ayında, 39'u Suriyeli, 38'i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Olay, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.'nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Valiliğin daha sonra başhekim hakkında soruşturma izni vermediği, durumu fark eden sosyal hizmet uzmanının da 2 kere görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.