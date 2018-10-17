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İstanbul'daki banka soygunu kamerada

17 Ekim 2018 15:41

Sancaktepe'deki bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi yaklayık 18 bin lira ile kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, dün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı iki kişi bankaya müşteri gibi girdi. Vezneye yönelen iki kişi ellerindeki silahı veznedara tutarak para istedi. Veznedar elindeki paraları soygunculara verdi. Diğer soyguncu ise yine silah tehditiyle güvenlik görevlisinin silahını aldı. Soygulcular yaklaşık 18 bin TL'yi alarak bankadan ayrıldılar. Soyguncular, yaya olarak olay uzaklaşıp ortadan kayboldu. Soygun ihbarını alan polis bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Çevrede önlem alan polisler, bankanın güvenlik kameralarını incelediler. Polis olayla ilgili soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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