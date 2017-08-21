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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; İran'dan kimyager getirmişler!

21 Ağustos 2017 16:01

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Bakırköy, Zeytinburnu, Eyüp ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığı 2 ayrı operasyonda uyuşturucu imalathanesine ve yüklü miktarda uyuşturucu bulunan bir eve operasyon düzenledi. 50 KİLO HİNT KENEVİRİ Polis ekipleri 15 Ağustos'ta Bakırköy ve Zeytinburnu'nda yaptığı operasyonda önceden tespit ettiği adreslere baskın düzenledi. Ekipler, bir evde yaptığı aramalarda 50 kilo Hint Keneviri ele geçirdi. Polis, operasyon kapsamında K.K. ve S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İMALATHANEYE BASKIN YAPILDI Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp ve Beyoğlu'nda uyuşturucu imal eden bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından 2 adrese 18 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları baskında laboratuar olarak kullanılan uyuşturucu imalathanesinde 1'i Afgan uyruklu, 4'ü İran uyruklu toplam 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda 12 kilo Metamfetamin hammaddesi, 16 kilo ecstasy ham maddesi, 2 tabanca ve 100 kilo sıvı kimyasal madde ile 20 kilo toz kimyasal madde ele geçirildi. UYUŞTURUCUYU ÜRETEN KİMYAGERLER İRAN'DAN GELMİŞ Polis ekipleri uyuşturucu maddeleri biri kadın 2 İranlı kimyagerin ürettiği tespit ederek, şüphelileri metamfetamin üretmeleri için Türkiye'ye getirildiğini belirledi. Yapılan 2 ayrı operasyonda ele geçirildiği keneviri ve uyuşturucu hammaddelerinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. 2 KİŞİ TUTUTLU, 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR Gözaltına alınan toplam 9 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Bir evin kapısını kırarak içeriye giren ekiplerin evde arama yapması ve uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri bulması görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu hammaddeleri Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

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İstanbul&#39;da uyuşturucu operasyonu; İran&#39;dan kimyager getirmişler!

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