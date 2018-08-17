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İstanbul'da turistlerin "taksi" isyanı: 100 lira alıyolar '50 lira verdin' diyorlar

17 Ağustos 2018 15:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye 2018 yılının ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplamda 18,9 milyon kişi geldi. İstanbul'da ilk 6 ayda bu rakam 5 milyon 981 bin 277 kişi oldu. Turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği yer tarihi yarımada. Turistler, İstanbul'un tarihi dokusunu keşfederken taksilerden ise şikayetçi. Turistler, taksicilerin kendilerinden yüksek ücret aldığını öne sürerken polis, şikayetlerin yoğunlaştığı Tarihi Yarımada'da sık sık denetim yapıyor. "100 LİRA ALIYORLAR '50 LİRA VERDİN' DİYORLAR" DHA kamerası turistlerin şikayetlerinin yoğunlaştığı Eminönü- Taksim- Beyazıt civarında kayıttaydı. Taksiden inen turistlere ödedikleri ücreti sorduk. Eminönü'nde bir turist, taksi şoförünün kendisinden aldığı parayı değiştirdiğini iddia etti. Şikayetini dile getiren turist, "20 lira tutuyorsa ve 100 lira veriyorsam 50 lira verip 100 lirayı saklıyor, '50 lira verdin' diyorlar. '100 lira verdim' diyorum. 'Sadece 50 lira verdin' diyorlar" dedi. Başka bir turist de aynı konuya dikkat çekerek,"100 lira alıyorlar ve "Bana 100 lira vermedin. 20 lira, 50 lira verdin" diyorlar" şeklinde konuştu. "EMİNÖNÜ- TAKSİM 40 TL VERDİM" Eminönü'nden Aksaray'a giden bir başka turist, taksi ücretinin 20 lira tutması gerekirken, taksi şoförünün 35 lira istediğini iddia etti. Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi taksiyle kateden bir turist ise, "Mısır Çarşısı'ndan Taksim'e 40 lira ödedik. İnternetten baktığımızda 20 lira olduğunu gördük. İlk başta '50 lira' dedi. Çok fazla dedik, 40 lira ödedik" diye konuştu. Aynı şekilde Eminönü'nden Taksim'e gelen bir diğer turist de 40 lira taksi ücreti ödediğini aktardı. Beyazıt'ta taksiden inen İtalyan bir turist ise, "Çok kısa bir yol için 65 lira ödedik. Taksimetreye göre ödeme yapabilir, 65 lira yerine 25 lira ödeyebilirdik. Taksimetreyi açmak istemedi, reddetti. Taksimetreyi sorduğum için bana sinirlendi" ifadelerini kullandı.

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