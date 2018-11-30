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İstanbul'da taksici ve yolcunun bir garip yolculuğu

30 Kasım 2018 15:19

Aracına binen yolcu tarafından yolu uzattığı iddiasıyla tehdit edilen taksi sürücüsü o anları kaydedip aracı en yakın karakola götürerek şikayetçi oldu. Taksi sürücüsü Aykut Avcı, Okmeydanı'ndan taksisine 3 yolcu aldı. Aykut Avcı'ya Beylikdüzü'ne gideceğini söyleyen yolcu, TEM Otoyolu'ndan gitmek istediğini söyledi. Bir süre ilerledikten sonra "sen ne biçim taksicisin beni buraya neden soktun yolu uzatıyorsun" diyerek taksiciye tepki gösterdi. Arka koltukta oturan ailesine "Bu adam beni Beylikdüzü'ne kadar götürecek ve ben de buna para vermeyeceğim" dedi. Aykut Avcı ise yaşananları kaydetmek için cep telefonu kamerasını açtı. Cep telefonu kamerasının kayıtta olduğunu gören yolcu, polisi arayarak taksi sürücüsünün yolu uzattığını gideceği yere dolaştırarak getirmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsünün "sarhoşsun" demesi üzerine yolcu "bu telefonu kafana kırarım" diyerek tehdit etti. Bu yaşananlardan sonra taksi sürücüsü Aykut Avcı, yolcularla birlikte Kağıthane polis merkezine gitti. Müşterisinin sarhoş olduğunu ve kendisini tehdit edip telefonuna saldırdığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

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