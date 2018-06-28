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İstanbul'da şiddetli yağış; beklenen dolu geldi

28 Haziran 2018 02:03

- A + 27 Haziran 2018 22:28 Tweet İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçak iniş ve kalkış trafiği geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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