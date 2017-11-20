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İstanbul'da otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti ;o anlar saniye saniye görüntülendi!

20 Kasım 2017 17:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medyaya yansıyan bıçaklı otobüs sürücüsüyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Taksim-Basın sitesi hattında çalışan Otobüs A.Ş.'de görev yapan otobüs şoförünün bugün saat 10.18 sıralarında İncirli'de durakta yolcularla tartıştığı ve saldırıya uğradığı öğrenildi. Olay sırasında şoför çıkan arbede sırasında bıçak çekerek yolculara yönelttiği belirtildi. Olay emniyete intikal etmiş şoför ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

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