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İstanbul'da 'Newroz ateşi' yandı: Halklar kazanacak

21 Mart 2018 17:47

İstanbul'da Newroz Bayramı'nı kutlamak isteyen binlerce kişi Bakırköy Halk Pazarı'nda bir araya geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada 30 kişi gözaltına alındı. Alanda sık sık, "Faşizm kaybedecek halklar kazanacak", "Newroz piroz be", “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı. Alana puşi ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın atkısıyla girmek isteyenlerin polis engeliyle karşılaştığı kutlamalara, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit, Atilla Özdoğan ve Gülçin Avşar da dahil, HDP il ve ilçe eş başkanları, sendika temsilcileri ve STK üyeleri de katıldı.

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