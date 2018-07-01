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İstanbul'da kadınlara arkadan sarılıp taciz eden şahıs kameraya yakalandı

01 Temmuz 2018 16:58

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir, Esenkent, Boğazköy gibi semtlerinde kadınlar arkadan sarılıp taciz eden bir erkekten şikayetçiydi. Aramaların sonuçsuz kalması kadınları tedirgin ederken tacizci şahıs, tekrar ortaya çıktı. Evinin önünde yürümekte olan genç bir kızı arkasından sarılarak ağaçlıkların arasına çekmeye çalışan tacizci, kızın direnmesi ve çığlık atması üzerine kızı bırakarak aksi geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Bir süre ağaçların arkasında saklanan tacizci, kamerayı görünce cebinden çıkardığı cisimle kamerayı bozmak isterken kendisini gören güvenlik görevlisinin diafondan konuşması ile ne yapacağını bilemedi. Bu sırada yüzü kamerada net biçimde görülen zanlı kısa süreli afallamanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Hem taciz anı hem eşgali kameralara net şekilde yansıyan şahsın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

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