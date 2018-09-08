İstanbul'da İETT otobüsünü su bastı! Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı

İstanbul'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü. Bayrampaşa Alt geçidini su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı. Davutpaşa-Otogar yolunda İETT otobüsünü su bastı. Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı.