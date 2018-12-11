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''İstanbul'da artık kar görmeyeceğiz''

11 Aralık 2018 18:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol,"Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz. Onun için eylemlerimizde altyapı çalışmalarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor" dedi. İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu başladı. Sempozyumda iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, iklim değişikliğinin İstanbul'a etkileriyle ilgili konuştu. Fatih Erol, İstanbul'da sera gazı kullanımının arttığına, bu durumun da sıcaklıkları artırdığına dikkat çekerek kar yağışlarının artık görülmemeye başlanacağını belirtti. Erol, “İstanbul sera gazı envanteri yüksek olduğu ve giderek gelişen bir şehir olduğu için Akdeniz iklimine evrilir bir durumu var. Sıcaklık artacak. Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

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