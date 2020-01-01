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İstanbul yılbaşı yorgunu; yollar boş kaldı

01 Ocak 2020 11:23

İstanbul'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9'a kadar düştü.

Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu görüldü.

Öte yandan yılbaşı kutlamaları kapsamında bariyerlerle kapatılarak güvenlik kontrolü ile girişlerin yapıldığı Taksim meydanı da sabahın erken saatlerinde yaya ve araç trafiğine açıldı. 

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