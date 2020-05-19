İstanbul yeni bir yeşil alana kavuştu

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2019’daki ziyaretinde, “19 Mayıs’ta açacağız” sözünü verdiği Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı’nı zamanında kullanıma hazır hale getirdi.

Pandemi süreci ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kısmi katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan İmamoğlu, “Kısıtlılıkla çalıştık ama bayağı iyi bir noktaya geldik. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman’daki bu doğa harikası yer, artık vatandaşımızın çok rahatlıkla gelip, gündelik sporunu yapabileceği bir yer haline geldi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019’da, Sarıyer’deki Hacıosman Korusu’nda incelemelerde bulunmuş ve adı 'Atatürk Kent Ormanı' olarak değiştirilen alanın, 19 Mayıs’ta açılacağı müjdesini vermişti. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar tamamlandı ve 'Atatürk Kent Ormanı', İstanbulluların hizmetine açıldı.

Pandemi süreci ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kısmi katılımla gerçekleştirilen açılış etkinlikleri, Spor İstanbul’un İnstagram canlı yayınıyla başladı. Alanda bulunan yaklaşık 20 sporcu, 30 saniye ara ile 10 grup halinde sembolik koşu gerçekleştirdi. Yarışın bitmesinin ardından alana gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile İBB üst yönetimi eşlik etti.

Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanı Çağatay Seçkin’den biten ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, sporcularla sohbet etti. Sporcular, “Bizim için çok güzel bir bayram hediyesi oldu” diyerek, İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti. İmamoğlu ve Genç’in masa tenisi maçı, renkli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, Genç’in, “Misafir falan dinlemem” esprisine, “Misafir hissetmedim” karşılığını verdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, hizmete açılan alanda yürüyüş yapıp, seyir terasından manzarayı izledi.

İmamoğlu: “Çok keyifli bir alan"

Açılış konuşmasını da yürüyüş halindeyken yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tümüyle bir etkinlik hazırlığımız vardı; fakat bu süreç her şeyi etkiliyor. Kısıtlılıkla çalıştık ama bayağı iyi bir noktaya geldik. Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman’daki bu doğa harikası yer, artık vatandaşımızın çok rahatlıkla gelip, gündelik sporunu yapabileceği bir yer haline geldi. Arkadaşlarımız, tümüyle spor amaçlı, yürüyüş amaçlı, doğal halini asla bozmadan gördüğünüz şekliyle hazırlığını yaptılar. Zemin tercihlerimiz böyle. Çok keyifli bir alan. 3 göleti var. Farkı rotaları olacak. Yaklaşık, 12 kilometrelik bir yürüyüş parkurundan bahsediyoruz. 1000 dönümü aşkın bir alan, şehrin göbeğinde. Vatandaşımız şunu diyecek; ‘Biz niye böyle bir yerden mahrum kaldık.’ Artık bundan sonra vatandaşımıza ait. Hem 19 Mayıs’ta hem Gençlik ve Spor Bayramı’nda hem Atamızın isminin varlığını koruyacağı, şehrin göbeğinde, iki noktasında hem kuzeyinde hem güneyinde metro durağının olduğu çok keyifli bir nokta. Bugün burayı, İstanbullulara servis etmekten onur duyuyoruz. İstanbul halkına ait çok güzel bir yeşil alan. Hayırlı olsun. İnşallah, bir arada olduğumuz, şu günlerin atlattığımız günlerde hemşerilerimizle birlikte çok güzel etkinlikler, spor, yürüyüş anları, sohbetlerimiz olacak diye hayal ediyorum. Az kaldı diyelim. Bayramınız kutlu olsun.”