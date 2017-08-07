İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda operasyon

Operasyona yaklaşık bin polis katılıyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Veliefendi Hipodromu'nda operasyon düzenliyor. Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyona helikopter de destek veriyor. Türkiye Jokey Kulübü yapılan operasyonla ilgili açıklama yaparak "emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi. Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopterinin de katıldığı operasyon sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyona çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi. Hipodromun çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler giriş çıkışları kapattı. Daha sonra ahırlar da dahil birçok yerde arama yapıldı. Operasyonun içeriğiyle ilgili polis bilgi vermedi. Türkiye Jokey Kulübü: Destekliyoruz Türkiye Jokey Kulübü, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Bu sabah (7 Ağustos 2017) İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."