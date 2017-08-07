T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda operasyon

07 Ağustos 2017 14:07

Operasyona yaklaşık bin polis katılıyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Veliefendi Hipodromu'nda operasyon düzenliyor. Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyona helikopter de destek veriyor. Türkiye Jokey Kulübü yapılan operasyonla ilgili açıklama yaparak "emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi. Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopterinin de katıldığı operasyon sürüyor. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyona çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi. Hipodromun çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler giriş çıkışları kapattı. Daha sonra ahırlar da dahil birçok yerde arama yapıldı. Operasyonun içeriğiyle ilgili polis bilgi vermedi. Türkiye Jokey Kulübü: Destekliyoruz Türkiye Jokey Kulübü, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Bu sabah (7 Ağustos 2017) İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

ETİKETLER

veliefendi operasyonveliefendi hipodromuoperasyonbin polistürkiye jokey kulübü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24