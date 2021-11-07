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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sis paylaşımı; “İstanbul deyince aklıma bir masal gelir; bir varmış, bir yokmuş...”

07 Kasım 2021 12:31

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da sis görüntüleri paylaşarak, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'İstanbul Destanı' şiirinden "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir; bir varmış, bir yokmuş...” dizelerini not düştü. 

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da birkaç gündür etkisini gösteren siste çekilen görüntüleri paylaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sis altındaki görüntülerinin yer aldığı videoda Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'İstanbul Destanı' şiirinden dizeler okundu. 

Sis görüntülerinden oluşan videoyu Vali Yerlikaya, Eyüboğlu'nun “İstanbul deyince aklıma bir masal gelir; bir varmış, bir yokmuş...” dizeleriyle paylaştı. 

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