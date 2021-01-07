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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Trafikte kural dinlemeyenler görünmez değil

''EDS kameraları ve ekipler her an görevde''

07 Ocak 2021 13:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında trafik kurallarını ihlal eden şoförlere Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının her an kayıtta olduğunu hatırlatarak anayoldaki trafikten kaçmak için Avrasya Tüneli’ni anayola bağlayan çıkıştan ters yönden Tünel yoluna girerek kuralları ihlal eden araçların EDS kameralarınca kaydedilmiş videolarını paylaştı.

Trafik kurallarının ihlal edenlere ve trafiği aksatanlara seslenen Yerlikaya ‘’Kural dinlemeyenler görünmez değil, EDS kameralarımız kayıtta ekiplerimiz her an görevde’’ ifadelerini kullandı. Ali Yerlikaya uyarısında ‘’Unutmamalıyız ki trafik kurallarına saygı kendimize ve insanlığa saygımızı gösterir.’ dedi.


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