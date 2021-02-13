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İstanbul Valiliğinin “Kimse Dışarıda Kalmasın” kampanyasında tanıştılar; evlendiler

13 Şubat 2021 13:09

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın koordinasyonunda yürütülen “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması kapsamında otele yerleştirilen Duygu Ünlü ve Uğur Turan evlendi. 

Vali Yerlikaya’nın otelde kalan vatandaşları ziyareti esnasında evlenmek istediklerini belirten çiftin düğünü Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri Nikah Salonu'nda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından kıyıldı.

Düğünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Ahmet Hamdi Çamlı, Serap Yaşar nikah şahidi oldu.

Çiftin ev eşyaları İstanbul Valiliği ile Fatih Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılandı.

Nikah törenine katılan Yerlikaya, sosyal medya hesabından o anları "Otellerde misafirimiz olan evsiz vatandaşlarımızdan Duygu ve Uğur kardeşimiz, hayatlarını birleştirmek istediler. Biz de onların bu isteklerine destek olduk ve güzel bir yuvanın kurulmasına hep birlikte şahitlik ettik. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" notuyla paylaştı. 

 

ali yerlikayaevsiz çiftdüğünistanbulKimse Dışarıda Kalmasın kampanyası

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