İstanbul Valiliği'nden 'Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel video: Ben çocuğum, doğduğum yer, ırkım ve dinim önemli değil

İstanbul Valiliği tarafından Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabulünün 31. yıldönümüne özel bir video yayınlandı. Video, #DünyaÇocukHaklarıGünü, #WorldChildrensDay etiketleriyle paylaşıldı.

Videoda konuşan bir çocuk, "Ben çocuğum, 18 yaşına gelene kadar da öyle kalacağım, doğduğum yer, ırkım ve dinim önemli değil" diyor ve tüm çocukların sahip olduğu haklardan bahsediyor.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla videoyu Twitter hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Çocuklarımız, bize geleceğimizi inşa etmek üzere verilen emanetler ve onların haklarını korumak biz yetişkinlerin sorumluluğu. Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'de kabulünün 31. yıldönümü kutlu olsun" diye yazdı.