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İstanbul Valiliği'nden 'Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlar' videosu

Valilik tarafından Atatürk'ün hayatındaki 10 Kasımlarla ilgili bir video hazırlandı

10 Kasım 2021 15:32

Türkiye  Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında İstanbul Valiliği tarafından Atatürk'ün hayatındaki 10 Kasımlarla ilgili bir video hazırlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemde 10 Kasım günlerinde yaptığı tarihe geçen olaylar yer aldı.

Video, 10 Kasım 1911'de İskenderiye'de bulunduğu zamandan bir fotoğrafla başlıyor, neredeyse her yılın 10 Kasımlarında yaptıklarıyla devam ediyor. Ve video 10 Kasım 1938'de 'sonsuzluk' işaretiyle bitiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya videoyu "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal #Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ya Gazi'nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?" notuyla paylaştı. 

 

 

 

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