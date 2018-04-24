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İstanbul Üniversitesi'nde 'bölünme' protestosu

24 Nisan 2018 17:09

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protesto edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler, Temel Tıp Bilimleri Binası önünde ve bir amfide toplanarak eylem yaptı. "Cerrahpaşa Bizimdir Bizim Kalacak", şeklinde slogan atan öğrencilere konuşma yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, "Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir ayrımı hiçbir şekilde düşünmemiştik. İnşallah bu ayrım yine de gerçekleşmeyecek. Bunun çabası içerisindeyiz" dedi. "Öğretim üyesi arkadaşlarımla biraz önce uzun süre müzakere ettik" diyen Duran, "Gayret göstermeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda başarılı olacağız, diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Ancak provokasyonlara kapılmayalım. Sükunetle ve yasal çerçeve içerisinde gayretlerinizle bu süreci götürmeye çalışalım. Hiçbir şekilde toplu yürüyüşe geçmeyin. İsterseniz Beyazıt'taki toplantıya bireysel olarak katılabilirsiniz. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Birkaç günden beri ben çok gergin durumdayım" diye konuştu.

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