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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaatta çıkan yangın kontrol altına alındı

01 Kasım 2020 15:04

İstanbul Fatih'te yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır."

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