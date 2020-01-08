İstanbul Üniversitesi işçilerine öğrenciler de destek verdi: Tazminatlarımızı vermediler, karda kışta bizi parasızlığa mahkum ettiler

İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan ve işten çıkarılan 30 işçiye öğrenciler de destek verdi. Üniversite'nin Beyazıt'taki ana kapısı önünde yapılan eylemde işçiler "tazminatımız ödenmedi, işsizliğe ve parasızlığa mahkum edildik" dedi.

Eylemde “Atılan işçiler geri alınsın!”, “Gençlik direnen emekçinin yanında!” sloganları atıldı.

İşten atılan bir işçi "Bir gerekçe sunun, hatamı ettik? Ne yaptık? Bir kusur mu işledik?" diye sordu.

Başka bir işçi de, "Siz işsizlik maaşı alamazsınız' dediler. Peki ya iş? 'Siz iş de bulamazsınız çünkü size iş verecek kişi bu maddeyi görecek' Yani bize öyle bir zulüm yaptılar ki bu insanlık mıdır? Hak aradığımızdan dolayı tazminatsız olarak işten atıldık. Tazminatlarımız gasp edildi. İş de bulamıyoruz" dedi.

Başka bir işçi ise, "Bu tazminatları ödememek bizi karda kışta zaten işsizliğe mahkum ederken bir de parasızlığa mahkum etmek demek" dedi.

Eyleme destek veren bir öğrenci de, "Bizim de 'Bütçe yok' diyerek yemek hakkımızı sınırlandırmak istediler. Buna öğrenciler direndiler. Rektörlük bu kararı nasıl geri çektiyse sebep göstermeden işten çıkardığı işçileri de geri almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Başka bir öğrenci ise, "Bizim üç kuruşluk yemeğimize göz dikenler, işçinin emekçinin hakkını da gasp ediyor. Biz bunun başından beri karşısındayız. Başından beri de bunu talep etik" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 2 Ocak'tan beri eylemdeydi