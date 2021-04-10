İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden, eğitim gördükleri yerleşkenin değiştirilmesine tepki

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) öğrencileri, okulun Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınması kararını protesto etti. Bina önünde toplanan öğrenciler, "Konservatuvar yerinde güzel" diyerek basın açıklaması yaptı.

İtalyan mimar Umberto Ferrari’nin 1927’de hal binası olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahnesi’ne de ev sahipliği yapan bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne ait. İBB tarafından restore edilecek 286 koltuklu tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk kapasitesine sahip olacak. Ancak 1986’dan beri kullanılan ÜDK, artık bu binada yer almayacak.

İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine Göztepe’de değil, İBB tarafından restore edilecek hal binasında devam etmek istiyor. Okullarının taşınacağını yayın kuruluşlarından öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise İBB ile iletişime geçmeye çalıştıkları ancak bir cevap alamadıkları için tepkili. Seslerini duyurmak adına okul binası önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması yaptı. Kararı protesto eden öğrenciler, açıklamadan önce keman çalarak, şarkı söyledi.