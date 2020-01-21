İstanbul’un yükseklerine kar yağdı, Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili oldu. Kar yağışıyla beraber Kartal’daki Aydos Ormanları da beyaza büründü.

İstanbul’da Meteoroloji görevlileri tarafından Pazartesi gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunulmuştu. Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde yağmurla beraber kar yağışı etkili oldu. Kartal’daki Aydos Ormanlarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Ormanında ağaç dalları ve yapraklar kar nedeniyle beyaza büründü.