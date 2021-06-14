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İstanbul’un sahillerindeki müsilaj havadan görüntülendi

14 Haziran 2021 13:39

Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajın, denizde oluşturduğu tahribat son haliyle havadan görüntülendi.

Son aylarda Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde yoğunluğunu sürdürüyor. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili, Caddebostan Plajı ve Bostancı Vapur İstasyonu’ndaki son durum, drone ile görüntülendi.

Görüntülerde, geçen haftaya oranla bazı bölgelerde musilaj yoğunluğunun azaldığı görülürken, yer yer ise yoğun salya oluşumu dikkat çekti.

İstanbul’un sahillerimusilajMarmara Denizi

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