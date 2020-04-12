İstanbul'un meydanlarında dezenfeksiyon çalışması; 130 bin metrekarelik alan temizlendi

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü. Toplam 168 personelin ve 21 aracın katıldığı çalışmalarda, 130 bin metrekarelik bir alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

İstanbul’un en işlek bölgelerinden olan Bağdat ve İstiklal caddelerinin yanı sıra Kadıköy, Eminönü ve Taksim meydanları, pandemiden dolayı bir kez daha temizlendi. Salgının yayılma olasılığı çok yüksek olan meydan ve sokaklar, hafta başında işe gidecek yurttaşlar için, hazır hale getirildi.

İstanbul’un her iki yakasında da yürütülen çalışmalara, toplam 168 personel katıldı. Temizlik çalışmalarında mekanik süpürme ve yıkama araçları, elektrikli temizlik makinesi gibi 21 ekipman kullanıldı.

Ekiplerin, Koronavirüs riskine karşı koruyucu kıyafetlerle katıldığı çalışmalarda, kentin her iki yakasında toplam 130 bin metrekarelik bir alanda temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi.