T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'un meydanlarında dezenfeksiyon çalışması; 130 bin metrekarelik alan temizlendi

12 Nisan 2020 15:10

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü. Toplam 168 personelin ve 21 aracın katıldığı çalışmalarda, 130 bin metrekarelik bir alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

İstanbul’un en işlek bölgelerinden olan Bağdat ve İstiklal caddelerinin yanı sıra Kadıköy, Eminönü ve Taksim meydanları, pandemiden dolayı bir kez daha temizlendi. Salgının yayılma olasılığı çok yüksek olan meydan ve sokaklar, hafta başında işe gidecek yurttaşlar için, hazır hale getirildi.

İstanbul’un her iki yakasında da yürütülen çalışmalara, toplam 168 personel katıldı. Temizlik çalışmalarında mekanik süpürme ve yıkama araçları, elektrikli temizlik makinesi gibi 21 ekipman kullanıldı.

Ekiplerin, Koronavirüs riskine karşı koruyucu kıyafetlerle katıldığı çalışmalarda, kentin her iki yakasında toplam 130 bin metrekarelik bir alanda temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi.

ETİKETLER

ibbdezenfeksiyonkoronavirüsmeydanlartemizlikistanbulçalışma

Diğer Videolar

CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında tartışma: "Kaleminizi günün konjonktürüne göre kullandınız"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mayıs 2020

Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir ormanlık alanda yangın çıktı

Silahlı saldırganların kaçış anları kameralara yansıdı

Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

Erciş OSB’de hummalı çalışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi...

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'...

4 otobüs firması sefere başlayacağı tarihi açıkladı!...

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı...

Avrasya Araştırma Başkanı'ndan 'kabine revizyonu' iddiası: Binali Yıldırım ve Süleyman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24