İstanbul'un gezgin köpeği Boji | Sabah 10'dan akşam 9'a kadar yollarda

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sokak köpeği <strong>Boji</strong>’yi artık tanımayan yok gibi. Türkiye'den sonra dünya genelinde de pek çok ülkede haberlere konu oldu. Boji sabahtan akşama kadar toplu taşıma araçlarıyla İstanbul'u turluyor. </p>\n<p style="text-align:center;"><iframe title="YouTube video player" src="//www.youtube.com/embed/ydjnohnlZUM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n<h5><strong>Kaynak: DW Türkçe </strong></h5>\n</body>\n</html>