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İstanbul'un gezgin köpeği Boji | Sabah 10'dan akşam 9'a kadar yollarda

27 Ekim 2021 12:57

Sokak köpeği Boji’yi artık tanımayan yok gibi. Türkiye'den sonra dünya genelinde de pek çok ülkede haberlere konu oldu. Boji sabahtan akşama kadar toplu taşıma araçlarıyla İstanbul'u turluyor. 

Kaynak: DW Türkçe 
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