İstanbul’un fırtına ve sağanak bilançosu: 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 61 su baskını oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle meydana gelen zararı açıkladı. Açıklamada 108 çatının uçtuğu, 128 ağacın devrildiği, 61 ayrı noktada su baskını oluştuğu ve 3 istinat duvarının çöktüğü bilgisine yer verildi.

İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurla ilgili raporunu açıklayan İBB, Pazar günü akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmurda en fazla yağışın metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye’ye düştüğünü belirtti.

Rapora göre;

“İstanbul’da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü.

Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü.

Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

Şişli’de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz’da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı.

En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.”