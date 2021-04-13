T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'un eşsiz ve özgür kaykay kültürünü temsil eden kendine has bir ifade şekli: Kolay Gelsin

13 Nisan 2021 13:04

Türkçe'nin en özgün deyişlerinden 'kolay gelsin',  bu kez İstanbul kaykay kültürünün kendine has insanlarını ve anlarını konu eden özgün bir filmde anlam buluyor.

Hollanda'da yaşayan film yapımcısı ve kaykaycı Kadir Küçük, İstanbul'da geçirdiği bir sene içinde belgelediği kaykay anılarını ve bu kültürün İstanbul'daki aktörleriyle deneyimlerini "Kolay Gelsin" ismini verdiği bir filme dönüştürdü.

İstanbul merkezli kaykay kolektifi Yıllar Ziyan işbirliğiyle yapılan video, bu kültürün mekân olarak İstanbul ile ilişkisini  aktarıyor. Berlin merkezli kaykay kültürü platformu Place Magazine'in Place.Tv kanalında yayınlanan Kolay Gelsin, İstanbul kaykay sahnesinin aktörlerini yakın plana alıyor ve izleyiciye  İstanbul'un parçası olan bu kültürü deneyimleme fırsatı sunuyor.

İstanbul kaykay sahnesinin filmdeki isimlerinden bazıları Adem Ustaoğlu, Furkan Kaplan, Kutberk Kaya, Emir Akdoğan, Kerem Şahinoğlu, Kadir ve Orhan Kiraz ve Yusuf Duran. Özgün kaykay stillerinin yanında kimisini bazı moda işbirliklerinde, kimisini de uluslararası yayın yapan dergilerde görmek mümkün. Birçok alandan beslenen bu kültürün insanları kaykayda olduğu kadar farklı yönleriyle de dikkat çekiyor.

Kadir Küçük, Place.Tv'nin sorularını yanıtladığı bir bölümde Arnhem-İstanbul arası yaşamından bahsederken,  “İstanbul'daki kaykaycılar çok hoş karşılanıyor, sizi hemen içeri alıyorlar. Sadece benim için değil, başkalarının da çabucak kabul edildiğini gördüm. Sahneye rehberim Adem'di, ancak sahnenin o kadar büyük olmaması ve kaykaycı olmanın özel bir şey olması önemli değil,  birbirinizle hızlı bir şekilde bağlantı kuruyorsunuz. Grup olarak sizi ağırlıyorlar.  cevabıyla kaykayın mekânla ilişkisinin yanında dayanışmadan da beslenen yapısının ve dünyanın diğer metropollerindeki topluluklara göre daha küçük olan İstanbul komünitesinin sağlam ve başarılı yapısını dostluk ile temellendirdiklerinin altını çiziyor.

Türkiye müziğinin zamansız isimlerinden Selda Bağcan, Moğollar, Barış Manço ve Cem Karaca gibi sanatçıların aşina olduğumuz seslerinin yanında filmde Altın Gün, Palmiyeler, Şayev gibi çağdaş sanatçıların da tınılarını duymak mümkün. Kolay Gelsin, şehrin ruhundaki kaotik ikiliği ve bunun getirdiği dengeyi  yansıtıyor.

Film, Place.Tv'nin Youtube kanalından izlenebilir.

kaykayskateboardingyıllar ziyankadir küçükkolay gelsin

Diğer Videolar

Yol kontrolünde durdurulan iki taksiden 13 kaçak göçmen çıktı

Eşini taciz ettiğini iddia ettiği adamı kadın kıyafeti giydirerek karakola götürdü

Metin Lokumcu, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler çadır kurdu, polis üniversiteye girdi: "Feyzi Erçin yalnız değildir"

Ahmet Şık'tan Gezi anmasını engelleyen polise: Mafya düzenine ortak olmaktan vazgeçin; suç işliyorsunuz

Fatih Dayanışması'nın Gezi anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen...

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erkam Yıldırım’ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kiti de...

Sözcü yazarı Zeyrek: Soylu, asıl sert kayaya AK Parti içinde...

Hanefi Avcı'dan Sedat Peker açıklaması: Başka birileri tarafından konuşturulma ihtimali...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Eğer Erdoğan Mehmet Yılmaz'ı 3. kez HSK...

Erdoğan, yeni kademeli normalleşme kararlarını açıkladı: Sokağa çıkma yasağının saati...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen...

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24