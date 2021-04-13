İstanbul'un eşsiz ve özgür kaykay kültürünü temsil eden kendine has bir ifade şekli: Kolay Gelsin

Türkçe'nin en özgün deyişlerinden 'kolay gelsin', bu kez İstanbul kaykay kültürünün kendine has insanlarını ve anlarını konu eden özgün bir filmde anlam buluyor.

Hollanda'da yaşayan film yapımcısı ve kaykaycı Kadir Küçük, İstanbul'da geçirdiği bir sene içinde belgelediği kaykay anılarını ve bu kültürün İstanbul'daki aktörleriyle deneyimlerini "Kolay Gelsin" ismini verdiği bir filme dönüştürdü.

İstanbul merkezli kaykay kolektifi Yıllar Ziyan işbirliğiyle yapılan video, bu kültürün mekân olarak İstanbul ile ilişkisini aktarıyor. Berlin merkezli kaykay kültürü platformu Place Magazine'in Place.Tv kanalında yayınlanan Kolay Gelsin, İstanbul kaykay sahnesinin aktörlerini yakın plana alıyor ve izleyiciye İstanbul'un parçası olan bu kültürü deneyimleme fırsatı sunuyor.

İstanbul kaykay sahnesinin filmdeki isimlerinden bazıları Adem Ustaoğlu, Furkan Kaplan, Kutberk Kaya, Emir Akdoğan, Kerem Şahinoğlu, Kadir ve Orhan Kiraz ve Yusuf Duran. Özgün kaykay stillerinin yanında kimisini bazı moda işbirliklerinde, kimisini de uluslararası yayın yapan dergilerde görmek mümkün. Birçok alandan beslenen bu kültürün insanları kaykayda olduğu kadar farklı yönleriyle de dikkat çekiyor.

Kadir Küçük, Place.Tv'nin sorularını yanıtladığı bir bölümde Arnhem-İstanbul arası yaşamından bahsederken, “İstanbul'daki kaykaycılar çok hoş karşılanıyor, sizi hemen içeri alıyorlar. Sadece benim için değil, başkalarının da çabucak kabul edildiğini gördüm. Sahneye rehberim Adem'di, ancak sahnenin o kadar büyük olmaması ve kaykaycı olmanın özel bir şey olması önemli değil, birbirinizle hızlı bir şekilde bağlantı kuruyorsunuz. Grup olarak sizi ağırlıyorlar.” cevabıyla kaykayın mekânla ilişkisinin yanında dayanışmadan da beslenen yapısının ve dünyanın diğer metropollerindeki topluluklara göre daha küçük olan İstanbul komünitesinin sağlam ve başarılı yapısını dostluk ile temellendirdiklerinin altını çiziyor.

Türkiye müziğinin zamansız isimlerinden Selda Bağcan, Moğollar, Barış Manço ve Cem Karaca gibi sanatçıların aşina olduğumuz seslerinin yanında filmde Altın Gün, Palmiyeler, Şayev gibi çağdaş sanatçıların da tınılarını duymak mümkün. Kolay Gelsin, şehrin ruhundaki kaotik ikiliği ve bunun getirdiği dengeyi yansıtıyor.

Film, Place.Tv'nin Youtube kanalından izlenebilir.