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İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD operasyonu: 10 kişi gözaltında

12 Ağustos 2021 14:53

İstanbul'da 7 ilçede IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de bulunan 12 farklı adrese gece saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

IŞİDIŞİD oprasyonuİstanbul

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