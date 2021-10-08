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İstanbul'u toplu taşıma ile gezen Boji, CNN International’da

Boji, hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde takip edilirken, gün içerisinde hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor

08 Ekim 2021 14:55

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, ABD’nin CNN International kanalındaki habere de konu oldu.

 Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji'nin hikayesinin anlatıldığı haber, “İstanbul, Türkiye'de bir sokak köpeği, birkaç aydır toplu taşıma araçlarında seyahat ederken görüldü” başlığıyla verildi. 

Öte yandan ABD’nin Arkansas merkezli TV kanalı THV11’de ve Missouri merkezli STLtoday’de de Boji’nin haberi servis edildi.

TIKLAYIN - Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi

TIKLAYIN - İstanbul’u toplu taşıma araçlarıyla gezen Boji, dünya basınında

Bojiköpekistanbultoplu ulaşım kullanan köpekibbCNN International

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