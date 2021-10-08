İstanbul'u toplu taşıma ile gezen Boji, CNN International’da

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji, ABD’nin CNN International kanalındaki habere de konu oldu.

Günde en az 30 kilometre toplu taşıma araçlarında gezdiği belirlenen Boji'nin hikayesinin anlatıldığı haber, “İstanbul, Türkiye'de bir sokak köpeği, birkaç aydır toplu taşıma araçlarında seyahat ederken görüldü” başlığıyla verildi.

Öte yandan ABD’nin Arkansas merkezli TV kanalı THV11’de ve Missouri merkezli STLtoday’de de Boji’nin haberi servis edildi.

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