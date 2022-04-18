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İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi

Uçaktaki bir yolcu gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti

18 Nisan 2022 13:44

İstanbul'u kaplayan çöl tuzu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na inen yolcu uçağından görüntülendi.

Uçaktaki bir yolcu gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA
 
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