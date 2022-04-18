İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na inen yolcu uçağından görüntülendi.
Uçaktaki bir yolcu gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti.
O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
18 Nisan 2022 13:44
İstanbul'u kaplayan çöl tuzu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na inen yolcu uçağından görüntülendi.
Uçaktaki bir yolcu gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti.
O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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