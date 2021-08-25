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İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi

25 Ağustos 2021 15:51

İstanbul Bağcılar'da küçük bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi. 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru bir otomobili kullanan sürücünün çocuk olduğu görüldü. Çocuğa araba kullandırılan o anlar tepki çekti. 
 
Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikteki anları, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
arabaotomobilbağcılar

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