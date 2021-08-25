İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru bir otomobili kullanan sürücünün çocuk olduğu görüldü. Çocuğa araba kullandırılan o anlar tepki çekti.
Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikteki anları, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA