İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü: Küçük çocuk direksiyon başında

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.