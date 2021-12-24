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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: 100 zam istiyoruz

24 Aralık 2021 15:05

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda İBB'nin toplu taşıma ücret tarifelerine zam teklifi görüşüldü.

Eyüp Aksu takside indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam istedi. Minibüslerde de öğrenci ve indi-bindi ücretinin eşitlenip 4 lirada sabitlenmesini talep etti.

Esnaf temsilcileri de maliyetleri karşılayamadıklarını kontak kapatacak duruma geldiklerini belirterek önerilen hiçbir zam oranının kendilerini kurtarmayacağını makul ve rasyonel bir zam beklediklerini söylediler.

Hükümet kanadının elektronik bilete yüzde 18 zam teklifine tepki gösteren esnaf temsilcileri bu oran ile kontak açamayacaklarını belirttiler.

EkonomiDolarEkonomiTaksiMinibüs

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