İstanbul Tabip Odası: Salgın politikası iflas etti; İstanbul için acil kapanma zamanı!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Covid-19 İzleme Kurulu, pandemi günlerinde İstanbul ekim ayı raporunu açıkladı. Açıklamada İstanbul’da ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Bu artışın engellenmediği takdirde İstanbul’u bir felaketin beklediği uyarısı yapılırken, “İstanbul için acil kapanma zamanı" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Tabip Odası, ambulansların Covid-19 hastalarını taşımaya yetişemediğini, salgın politikasının bütünüyle iflas ettiğini belirtti. Odadan yapılan açıklamada, acil olarak uygulanması gereken 7 tedbir sıralandı.