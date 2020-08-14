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İstanbul Tabip Odası'ndan 16 Ağustos çağrısı: Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım

İTO'nun seçimleri 6 Ağustos pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

14 Ağustos 2020 16:12

İstanbul Tabip Odası(İTO), 6 Ağustos pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde seçim için meslek üyelerine çağrıda bulundu. 

Hazırlanan bir video ile yapılan çağrıda "Pazar günü gönül rahatlığıyla seçimlere katılmaya, bu buluşmayı bir demokrasi şölenine dönüştürmeye, meslek odamıza ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi. 

Öte yandan Demokratik Katılım Grubu da önceki gün İstanbul Tabip Odası’nın seçimi öncesi adaylarını tanıttı. ‘Çağdaş, Laik, Demokratik Bir Ülkede Aklın ve Bilimin Işığında Hekimlik’ sloganıyla seçime katılan Demokratik Katılım Grubu’nun basın toplantısında Yönetim Kurulu adayları, seçime ilişkin tespit ve taleplerini açıkladı. Bağımsız bir Tabip Odası istediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkan adayı Prof. Dr. Pınar Saip, “İktidardan bağımsız, bilim yolunda giden meslek odaları çok önemli. Bu yüzden herkesi seçime davet ediyoruz” dedi.

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istanbul tabip odasıitoseçim16 ağustosHaliç Kongre MerkeziProf. Dr. Pınar Saipadaylardemokratik katılım grubu

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