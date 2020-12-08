İstanbul Tabip Odası hayatını kaybeden sağlıkçıları andı: Tam kapanma şart

İstanbul Tabip Odası, Koronavirüs salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin önünde bir araya geldi. Bugün Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Doktor Adnan Çetin’in fotoğraflarını taşıyan grup basın açıklamasında “Pandemi süreci bu şekilde, kısmi tedbirlerle yürütülemez. En az 15 gün tam kapanma gerekiyor” dedi.



Basın açıklamasını Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı okudu. Açıklamada ‘’Türkiye’de yaşanan ölümler, bu yoğun salgınla birlikte oluşan sağlık ortamı ve artık hepimiz biliyoruz ki yoğun bakımların uçurumun kenarında olduğunu, Türk Yoğun Bakım Derneği de ifade etti. Önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini bir kez daha talep ediyoruz ve bunun içinde Türkiye’de sağlık ortamının bağımsız organları, meslek örgütleri ve emek örgütleriyle sağlık bakanlığının sürece dair değerlendirme yapması gerektiğinin söylüyoruz. Kendilerini şeffaflığa davet ediyoruz. Biz anıları önünde saygıyla eğiliyoruz yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın, meslektaşlarımızın ve tabii ki halkımızın. Tüm hastalarımıza da ivedilikle şifa diliyoruz" denildi.



"En az 15 gün tam kapanma gerekiyor"

Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da anma töreninde süreçte 220 sağlık personeli ve 85 hekimi kaybettiklerini belirterek şunları söyledi;

“Hayatını kaybedenlerin büyük kısmı çalışan hekimlerdi. Mesleklerinde bilgi biriktirmiş, tecrübe kazanmış, öğreteceği, katacağı çok şey olan meslektaşlarımızdı. Onların ölümü sadece aileleri için değil bu ülke için de çok büyük kayıptır. Dr. Adnan Çetin hakkında anlatılanlar onun anısı önünde saygıyla eğilmemize yetiyor; 35 yıl aradan sonra, ara verdiği tıp eğitimini tamamlayıp gönüllü olarak bu hastaneye, pandemiyle mücadele etmek için gelmiş bir hekimdi kendisi. Bu durum onun ne kadar idealist bir hekim olduğunun kanıtı. Bu kayıplar bir son bulsun istiyoruz. Pandemi süreci bu şekilde, kısmi tedbirlerle yürütülemez. En az 15 gün tam kapanma gerekiyor. Hem halkın, hem sağlık çalışanlarının ölümünü engellemenin başka yolu yok. Yine hayatını kaybetmiş meslektaşlarımızın aileleri için de birşeyler yapmamız gerekiyor. Özveriyle çalışan insanların geride bıraktıklarına sahip çıkmak gerekiyor.”

Açıklamanın ardından doktor Adnan Çetin ve tüm sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda duruldu.