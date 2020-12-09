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Polisten "İki hafta kapanma olmalı demek terörist eylem mi" diye soran İstanbul Tabip Odası'na: Hayır ama yeri burası değil!

Polis anma dışındaki açıklamalara izin vermeyeceklerini söyledi

09 Aralık 2020 13:32

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Adnan Çetin’i ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını anmak için dün İstanbul Tabip Odası, Çam ve Sakura Hastanesi’nde saygı duruşu etkinliği düzenledi. İstanbul Tabip Odası,  sosyal medyadan davet ettiği ve anmaya katılmadığını belirttiği hastane başhekimliği hakkında ‘’Başhekimliğin etkinliğe katılmaması bir yana, sabah gönderdiği yazı ile etkinliğin yapılmamasını istedi’’ dedi. 

Hastane önünde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası'dan hekimlerle  ve polis arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Polis etkinliği kısıtlamak isteyince İTO'dan bir hekim ‘’Bu bir halk sağlığı sorunu. Biz en az iki hafta kapanma olması gerektiğini söyleyeceğiz. Bu terörist bir eylem mi?’’ ifadelerini kullandı. Polis, ‘’Hayır ama yeri burası değil. Biz merhum doktorumuzun anılmasıyla alakalı bir sorun yok ama diğer açıklamaların yeri burası değil. Anma dışındakilere izin vermeyeceğiz’’  yanıtını verdi. 

ETİKETLER

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