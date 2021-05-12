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İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yılı dolayısıyla Taksim’de eylem yapan kadınlar gözaltına alındı

12 Mayıs 2021 13:00

Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek açıklama yapmak istedi. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” pankartı açan kadınlar sık sık, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganı attı.

Taksim Meydanı’nda açıklama yapan İnisiyatifi üyesi Havva Cuştan, kazanımlarının yok sayılmasına karşı tüm kadınların seferber olması gerektiğini belirtti. Açıklama devam ederken polisler kadınlara müdahale etti. Cuştan, iktidarın yasaklarını tanımadığını ifade ederek kendilerine müdahale eden polislere “Kadınlar katledilirken neredeydiniz” diye sordu. 

Açıklamaya engel olan polis, pankartı toplayarak 3 kadını gözaltına aldı.

Kaynak: Evrensel

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