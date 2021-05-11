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İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı | Akşener: Vazgeçmeyeceğiz

“Bir şey değişir ve her şey değişir, bir zihniyet değişir"

11 Mayıs 2021 19:16

İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yılı dolayısıyla kamera karşısına geçen İyi Parti lideri Meral Akşener, "Gözlerinizi kapattığınızda hayal ettiğiniz mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi korumak için yeniden; 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!' diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir gecede çıkıldığı duyurulan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanmasının 10. yılı dolayısıyla sosyal medyada ‘İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında’ paylaşımları yapıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

“Bir gecede hiçe sayılmadığımız bir Türkiye hayal ediyoruz"

Kamera karşısına geçen Akşener, “Gözlerinizi kapattığınızda nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?” diye sordu, kadınlar “Devleti yönetenlerin öldürülen kadın sayısıyla övünmediği, anayasal haklarımızı çiğnemediği, bir gecede hiçe sayılmadığımız bir Türkiye” diye yanıtladı.

“Bir şey değişir ve her şey değişir, bir zihniyet değişir"

Akşener, videonun sonunda “Bunların hiçbiri aslında hayal değil. Böyle bir Türkiye mümkün. Bir şey değişir ve her şey değişir. Bir zihniyet değişir ve tüm hayatımız değişir. Yeter ki inanalım. Kadınlar, çocuklarımızı ve ailemizi koruyabiliriz. Mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi korumak için yeniden; ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!’ diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz” mesajını verdi.

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