İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu'ndan videolu paylaşım: 1 Temmuz'a kadar her hafta ses çıkaracağız

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki olarak yen bir kampanya başlattı. "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kesinleşmesine 29 gün kala ses çıkarıyoruz!" başlığıyla yapılan videolu paylaşımla duyurulan kampanya çerçevesinde her gün saat 14.00'te bir video paylaşılacağı belirtildi.

Hazırlanan videoların "#failiserbest" etiketi sosyal medyada paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şiddet faili erkekleri koruyanların "bu ülkede faili meçhul kadın cinayeti yok" diyenlerle, mafya-devlet hesaplaşmasını kadın bedeni ve hayatı üzerinden yürütenlerle, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çekilmeye kalkanlarla aynı kişiler olduğunu iyi biliyoruz. Nadira Kadirova AKP vekili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunuyor, Yelda Kaharman AKP vekili Tolga Ağar'la görüştükten hemen sonra ölü bulunuyor, Gülistan Doku ise hala bulunamıyor(!) Bu cezasızlık hayatlarımıza mal oluyor. Bu kirli iktidar-erkek ilişkileri hayatlarımızı "yok" sayıyor. Devlet kadınları, LGBTİ+ları şiddetten koruma, failleri etkin cezalandırma yükümlülüğünden caydığını açıkça ilan ederek katilleri sevindirirken biz de hayatlarımız için, erkek adalet değil gerçek adalet için, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için isyandayız.

1 Temmuz'a kadar her hafta ses çıkaracağız. Bu hafta hem sosyal medyada hem sokaklarda: #failiserbest

Yarın aynı saatte ise başka bir videoyla yine #failiserbest diyeceğiz."