İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan muhalefet ve kadın dernekleri: "Adam tek, biz çoğuz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Katip Üyesi ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını değerlendirdi.

Nazlıaka, "Biz sonuna kadar sözleşmeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tek adama karşı ‘kadınlar birden büyüktür’ diyeceğiz. Adam tek, biz çoğuz" derken, Kerestecioğlu ise "Biz o sözleşmenin tekrar bu ülkede yürürlükte olacağına inanıyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konuya ilişkin DEVA partili Elif Esen de İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının verildiği mart ayından bu yana 89 kadın cinayeti ve 65 şüpheli kadın ölümü tespit edildiğini belirterek "Yürütmeyi durdurma kararları, gecikmesinde sakınca bulunan haller ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek adına verilir. Hukuksuzca başlayan bu süreç, hukuksuzca devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Canan Güllü ise "Danıştay'ın aldığı karar, siyasi bir karardır. Bu kararı, Danıştay'ın sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı’nın savunmasında görmüştük" diye konuştu ve Danıştay kararına tepkisini şöyle dile getirdi:

"Yolun sonuna kadar gideceğiz. Biliyoruz ki bir noktada hukukun üstünlüğü hayata geçecektir. Biz 1 Temmuz’dan sonra ne yapacağız? İktidar insan hakları politikasızlığını nereye kadar devam ettirecek? Onur Yürüyüşü’nde ‘nefes alamıyorum’ diyen bir gazeteciye ve yürüyüşe katılan arkadaşların yaşadıklarına tanıklık ettik. Herkesin yaşam hakkına müdahale ederek, kıyafetinden cinsel yönelimine, tercihlerine kadar... Böyle bir yönetim anlayışı yok. Bu yönetim anlayışını kabul etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz, İstanbul Sözleşmesi bizim. ‘Mücadele kazandırır ve biz kazanacağız’ cümlelerini boşuna söylemedik. Lütfen dik olun, boynunuzu eğmeyin, insan hakları ihlallerine var gücünüzle karşı çıkmaya devam edin."

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı’nın, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararı, Resmi Gazete’de 20 Mart 2021 tarihinde yayınlanmış; kadın örgütleri, barolar ve muhalefet partileri kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini, karar yürürlüğe girmeden bir gün önce reddetti. Çekilme kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin her yerinden kadın dernekleri, platformlar ve kadınlar, Danıştay'ın "yürütmeyi durdurma kararı" vermemesi durumunda 1 Temmuz'da eylem yapacaklarını duyurmuşlardı.