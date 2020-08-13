İstanbul Sözleşmesi eyleminde gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Ankara Kadın Platformu’nun, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının alınmamasını talep ederek yapmak istediği açıklamaya polis izin vermedi.

“Hayatımız Pazarlık Konusu Değil”, “Kadın Katili AKP” ve “Kadınlar Şiddeti Affetmeyecek” pankartları taşıyan kadınlar, Kurtuluş Parkı’nda açıklama yapmasını istedi. Polis bu talebini kabul etmedi.

Kadınların sloganları devam ettiği sırada polis kadınlara saldırdı. Erkek polisler tarafından darp edilen bazı kadınlar yere düştü. Çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar daha sonra serbest bırakıldı.