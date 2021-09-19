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İstanbul semalarında oluşan bulut gündem oldu; kimi Nikola Tesla'ya kimi Voldemort'a benzetti

İnsan silüetine benzeyen bulut sosyal medyada gündem oldu

19 Eylül 2021 11:14

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış ve yıldırım etkili olurken, şehrin semalarında insan silüetine benzer bir bulut oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası oluşan silüeti birçok 'Yıldırımların efendisi' olarak anılan dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'ya benzetti. Birçok kişi de dünyaca ünlü Harry Potter serisinin karakteri Voldemort'a benzetti. 

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

Yağışın ardından yıldırımların arasında oluşan insan silüetine benzeyen bulut sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin Hava Forum sitesi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı, bu silüeti aynı zamanda 'Yıldırımların efendisi' olarak tanınan Nikola Tesla'ya benzetti. Birçok kişi de bulutu dünyaca ünlü Harry Potter serisinin karakteri Voldemort'a benzetti.

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