İstanbul Newroz'unda binler Yenikapı'daydı: "Bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz"

“Newroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” sloganıyla düzenlenen İstanbul Newroz’u, Yenikapı Miting Meydanında yapıldı. İstanbul'da Newroz'un kutlamasının adresi olan Yenikapı miting alanına sabah saatlerinden itibaren giriş başladı.

Polis önleminin yoğun olduğu meydan girişlerinde binlerce insan Newroz etkinliğine katıldı.

Kutlamanın yapıldığı ve Kürtçe-Türkçe "Newroz ateşiyle direnelim özgürleşelim" ve "Newroz kadınların özgürlük isyanıdır" yazılı dev pankartların asıldığı alana, 9 dilde "Newroz kutlu olsun" pankartları asıldı.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili olan miting alanına tek bir noktadan girildi. Yenikapı Marmaray durağından Newroz alanına kadar geniş güvenlik önlemleri alan polis, üç noktada arama yaptı.

Kutlamaya birçok STK ve siyasi parti temsilcisi katılırken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yazılı bir mesaj gönderdi.

Evrensel'de yer alan habere göre saygı duruşu ile başlayan mitingde Tertip Komitesi Başkanı Murat Kalmaz, komite adına newrozu kutladı. Ardından tertip komitesi sahneye çıkarak mitingi selamladı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Platformu tarafından hazırlanan ortak metin Zeynep Çelik tarafından paylaşıldı.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP’ye açılan kapatma davası ve son olarak gece yarısı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasına tepki gösterilen metin sık sık “Gergerlioğlu yalnız değildir, HDP halktır halk burada" sloganlarıyla kesildi.

Metinde şu vurgular dikkat çekti: “Sözün ve sözde de olsa demokrasinin bittiği yerdeyiz. Hukuk yok… Anayasa yok… Ülkenin tüm demokratik değerlerine, tüm hak ve özgürlüklere büyük bir saldırı var... Ancak şu iyi bilinmeli ki, barış, adalet, eşitlik ve demokrasiden yana güçler olarak bu faşist saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. Üzerimize örtülmeye çalışılan bu karanlığa asla teslim olmayacağız.

Hak mücadelelerinden vaz geçmeyen işçiler, özerk üniversite isteyen öğrenciler, kayyum belediyelerini kabul etmeyen kentler, fezlekeleri yırtan vekiller, İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlar. LGBTİ+ bireyler, Kovid'e kurban edilmeyi reddeden emekçiler olarak bu zorbalığın karşında durabildiğimizi gördük ve gösteriyoruz. İktidarın bütün baskılarına karşı en büyük gücümüz bu büyük direnme gücümüz, inadımız ve direnişlerimizi birleştirebilme yeteneğimiz, direniş kardeşliğimizdir.

Türkiye’deki iktidarın ülkeyi, halkı bütün cephelerde yıkıma sürükleyen faşist ve saldırgan politikalarının son bulması ve Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik barışçıl çözümü için hep birlikte direnişlerimizin ve mücadelelerimizin üzerinde halklarımızın demokrasi kalesini yükseltelim.

Biliyoruz, inanıyoruz ve gerçekleştireceğiz: Faşizm yenilecek direnen halklar kazanacak.”

Sırrı Süreyya Önder: Bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz

HDP Eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de konuşmasında şu vurguları yaptı: “2013 ile gurur duyuruyoruz dediniz, ben onur duyuyorum dedim 3 yıl hapis verdiler. Siz sevgi, saygı ile selamlıyorum. Barış öyle bir şeydir ki barışın çırasını halklar yandırdı. Söndürmek zordur. Demokratik temelde bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz. Newroz pîroz be.”

Demirtaş'tan mesaj: Newroz direnişiniz kutlu olsun

Önder’in ardından Selahattin Demirtaş’ın Newroz mesajı kürsüden okundu. Demirtaş mesajında “Sevgili halkımız, partimiz ve sizlere yönelik akıl almaz baskıların artarak devam ettiği bugünlerde hepinizin Newroz direnişini selamlıyorum. Newroz direnişiniz kutlu olsun” dedi.

Barış Anneleri: Biz barış istiyoruz, adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz

Birleşik güçler adına Seher Dursun konuşmasında "Newroz direniştir, umuttur, Newroz ateşiyle faşizme yeneceğiz diyoruz. Saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yaşasın birleşik güçler mücadelemiz” diye konuştu. Daha sonra Barış Anneleri adına söz alan Bediha Duman Kürtçe bir konuşma yaptı. Newroz'u kutlayarak sözlerine başlayan Duman, "Biz ne askerlerin ölmezsini, ne gerillanın ölmesini istiyoruz. Adalet herkese lazım. Bize de lazım. Biz barış istiyoruz, adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz” diye konuştu.

Erkan Baş: Bilsinler ki HDP yalnız kalmayacak

Mitingi selamlayarak sözlerine başlayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş “Sarayında oturup bu ülkenin yoksul, emekçi halklarını teslim almaya çalışanlara sesleniyoruz, teslim olmayacağız. Yenikapı'da birlikte yaktığımız Newroz ateşini yükselteceğiz. Senin zindanların varsa, bizim teslim olmayan yüreklerimiz var. Onların tankları, bombaları var, bizim de teslim olmayacak direncimiz, umudumuz var. Onlar öldürmeyi biliyor, onlar zindanlara atmayı biliyor. Bizler barışı, mücadeleyi biliyoruz. Zalim diktatöre sesleniyoruz. Direnen bir halk var, asla teslim olmayacağız. Yarım adım bile atmayacağız. HDP’yi, Kürt halkını hedef tahtasına alanlar bilsinler ki HDP yalnız kalmayacak. Biz bütün renklerimizle buradayız. Ve son olarak şunu söyleyeceğiz, HDP’yi kapatmak isteyenlerin çenesini kapatacağız” diye konuştu.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: Aya çıkacağız dediler enflasyonu aya çıkardılar

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz “Newroz Mecliste demokrasi nöbeti tutan Ömer Faruk Gergerlioğlu’na kutlu olsun, Edirne Cezaevinde yüreği bizlerle olan Selahattin Başkan’a, Kandıra’da, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel ve arkadaşlarına kutlu olsun” diye sözlerine başladı. “HDP’yi niye kapatmaya çalışıyor biliyor musunuz” diye soran Akdeniz, madde madde açıkladı:

“Aya çıkacağız dediler enflasyonu aya çıkardılar. Salgında başarı hikayesi yazacağız dediler, bir maskeyi, kolonyayı dağıtamadılar. Aşıda Avrupa’dan daha iyiyiz dediler, aşı yok, halkı sürü bağışıklığına terk ettiler. Ekonomide patronlara taşvik, yandaşlara ihale verdiler, halkı yoksulluğa mahkum ettiler. Bir değil iki sendikada örgütlenin dediler sendikalaşan işçiyi Kod-29 ile kapının önüne koydular. Sivil anayasa dediler, 17 Mart darbesini yaptılar, HDP’yi kapatmaya kalktılar. Seçimle gelen seçimle gider dediler, 4,5 milyon insanın oy vererek seçtiği HDP’li belediyelere kayyum getirdiler, 6 milyon HDP’linin oyuna lanetlidir dediler.”